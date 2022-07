O Paços de Ferreira anunciou a contratação do avançado Nigel Thomas, proveniente do PSV Eindhoven.

O extremo, de 21 anos, foi formado no PSV e jogou as últimas duas épocas na equipa B do gigante holandês.

Nigel Thomas é o terceiro reforço do Paços, depois de Jordan Holsgrove e João Magno.