Oficial. João Valido reforça baliza do Arouca

O Arouca anunciou a contratação do guarda-redes João Valido, como a Renascença anunciou.

O guarda-redes, de 22 anos, salta diretamente da Liga 3 para a I Liga e assina contrato válido por três temporadas. O guardião terminou contrato com o Vitória de Setúbal e chega livre de custos.

Aos 22 anos, João Valido fez duas épocas como titular nos sadinos. Primeiro, no Campeonato de Portugal e, mais recentemente, na Liga 3. Valido fez toda a formação no Vitória de Setúbal, à exceção de uma época nos sub-17 do Benfica. É internacional sub-20, sub-19 e sub-18.



É o segundo reforço para a baliza do Arouca neste mercado, depois do uruguaio de Arruabarrena ter chegado do Montevideo Wanderers. Emilijus Zubas, já no clube desde janeiro, é a outra opção.

“O Arouca demonstrou interesse na minha contração desde muito cedo. Ao longo de todo o processo, mesmo com o aparecimento de alguns pequenos contratempos, foram bastante insistentes e pacientes, o que fez com que a minha vontade de vir para o Arouca fosse cada vez maior. Quero cumprir com os objetivos a que nos propusemos internamente no clube. Com isso, quero acompanhar com outros objetivos como o de me afirmar como guarda-redes na I Liga", disse.