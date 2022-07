Miguel Maga, lateral-direito do Vitória de Guimarães, foi anunciado como reforço da Oliveirense, da II Liga.

O defesa de 23 anos, com o mesmo nome e a mesma posição de Maga, titular no fim de época no Vitória, deixa o clube minhoto após seis épocas no emblema minhoto.

Maga estreou-se na equipa principal vitoriana na época passada, num jogo frente ao Leixões, na Taça da Liga, em que marcou um golo.