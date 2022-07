Ivo Vieira não se encanta com a Europa e quer fazer do Gil Vicente um clube "estável"

Ivo Vieira está entusiasmado com a participação nas competições europeias, mas não se deixa encantar e garante que o objetivo, como treinador do Gil Vicente, é ajudar o clube a estabilizar-se na I Liga.

Na conferência de imprensa de apresentação como novo treinador do Gil Vicente, esta quarta-feira, Ivo Vieira agradeceu a confiança e assumiu que treinar um clube que, na temporada passada, garantiu o apuramento para a Conference League, com um histórico quinto lugar no campeonato, "é uma grande responsabilidade e um grande desafio".

"Tudo farei para conseguir para concretizar os objetivos, fazer uma época sustentável e equilibrada, num clube em crescimento. [Qualificação europeia] é um momento histórico para o Gil, acima de tudo. Dá grande visibilidade, mas estamos muito bem alinhados com o projeto do Gil e o caminho que quer trilhar. O Gil tem de se cimentar e estabilizar como clube da primeira metade da tabela da I Liga. O grande objetivo é mantermo-nos na I Liga e fazer um campeonato estável, para o Gil ter um crescimento sustentável", sublinhou o técnico madeirense, de 46 anos.



Ivo Vieira salientou que não precisou que o convencessem a assinar pelo Gil Vicente, dado que "é um projeto muito aliciante": "O sim foi imediato, na primeira impressão fechámos praticamente as coisas."

O sucessor de Ricardo Soares, que rumou ao Al-Ahly, do Egito, Ivo Vieira também assumiu o objetivo de "apostar na formação e projetar jovens". Já tem quatro a trabalhar com a equipa principal.

O Gil Vicente teve saídas importantes, como Samuel Lino e Pedrinho, mas também algumas entradas, nomeadamente Pedro Tiba. Ivo Vieira assume a possibilidade de contratar mais "um ou outro" jogador.