Calendário da I Liga: há clássico entre FC Porto e Sporting à terceira jornada

O primeiro jogo grande da I Liga acontece logo na terceira jornada, com a receção do FC Porto ao Sporting, ditou o sorteio do calendário. Haverá, ainda, dérbi Sporting-Benfica, em Alvalade, na penúltima jornada.

Começando pelo início, o campeonato abre com uma visita do Sporting ao Braga. O Benfica recebe o Arouca e o FC Porto o Marítimo.

O primeiro jogo grande chega na terceira jornada: FC Porto-Sporting, com o Benfica a receber o Paços de Ferreira.

Na quinta ronda, há dérbi do Minho entre Braga e Vitória de Guimarães.

À oitava jornada, há um Porto-Braga e um Vitória-Benfica. O Sporting recebe o Santa Clara.

O segundo clássico acontece à décima jornada, com a receção do FC Porto ao Benfica. Os dragões jogam sempre em casa frente aos rivais na primeira volta. Na mesma ronda, o Sporting recebe o Casa Pia.

O primeiro dérbi da cidade do Porto está marcado para a jornada 13, no Bessa. O Benfica recebe o Gil Vicente e o Sporting visita o Famalicão.

Na ronda seguinte, a 14.ª, o Benfica visita o Braga. O FC Porto recebe o Arouca e o Sporting o Paços de Ferreira.

Na jornada 16, há dérbi de Lisboa: Benfica-Sporting na Luz. Quer isto dizer que os leões disputam os dois clássicos da primeira volta fora de casa. O FC Porto recebe o Famalicão.

Por fim, na jornada 17, o FC Porto visita o Vitória. O Sporting recebe o Vizela e o Benfica visita o Santa Clara.

A segunda volta segue a mesma progressão. Quer isto dizer que teremos: Sporting-Braga na jornada 18, Sporting-FC Porto na 20.ª, Braga-Porto na 25.ª, Benfica-Porto na 28.ª, dérbi do Porto no Dragão à 30.ª, Braga-Benfica na 31.ª e dérbi entre Sporting e Benfica, em Alvalade, na penúltima e 33.ª ronda.