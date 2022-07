Braga perto de assinar parceria com o PSG

O Sporting de Braga poderá estar na iminência de assinar um acordo de parceria com o Paris Saint-Germain, segundo o jornal francês "Le Parisien".

De acordo com a publicação, os dois clubes estão muito perto de um acordo que é encabeçado por Antero Henrique do lado do PSG.

O acordo poderá prever a cedência de jogadores aos minhotos, promessas sem espaço na equipa principal dos franceses e que podem encontrar no Braga e na I Liga portuguesa um espaço competitivo para crescerem.

A ligação do PSG ao futebol português é considerável, desde Antero Henrique ao atual diretor-técnico, Luís Campos.