"Rochinha é fundamental no balneário do Vitória"

Rochinha está a caminho do Sporting, mas até à confirmação oficial ninguém no Vitória se despede do capitão. Dani Silva, jovem médio que integra os trabalhos de pré-época, ressalva que "ainda pode acontecer muita coisa".

"Não há nada de oficial sobre o Rochinha. Até lá, o Rochinha é o meu capitão. Basta uma palavra para o definir: capitão. Ele vale muito como jogador e como pessoa, é uma peça fundamental no balneário", reconhece Dani, em declarações aos jornalistas, em Melgaço, onde a equipa minhotos está a cumprir o estágio de pré-temporada.



Rochinha já foi dispensado dos trabalhos, pelo Vitória, e prepara-se para ser anunciado como reforço do Sporting. Os lisboetas pagam dois milhões de euros pela transferência do jogador de 27 anos.

Dani Silva pronto para plano A e plano B

O plantel de Pepa continua em mutação e a nova pela está revestida com muita juventude, como é exemplo Dani Silva. O médio estreou-se pela formação principal no final da época passada e tem "expectativa muito boa" para este ano.



Com a intenção de provar valor para ficar na equipa A, o jogador, de 22 anos, encarará "com naturalidade" a possibilidade de jogar na equipa B.

"Se não temos minutos na equipa A, podemos dar o contributo na equipa B, eu encaro isso com naturalidade. Eu só quero ter minutos e ajudar o Vitória, pode ser na equipa A ou na equipa B", diz o jogador.



Dani fez um jogo pela equipa principal na temporada passada. Foi utilizado em 23 jogos dos B, marcou três golos e fez uma assistência.

O Vitória é a primeira equipa portuguesa a entrar em competição, já a 21 de julho, frente ao Puskas da Hungria, em jogo a contar para a 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Conference League.