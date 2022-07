Presidente do Vitória revela que Rochinha pediu para sair

O presidente do Vitória de Guimarães revela, em entrevista ao jornal "O Jogo", que Rochinha "manifestou desejo de sair". O capitão dos vitorianos estava em final de contrato e António Miguel Cardoso aceitou a proposta do Sporting para prevenir uma eventual saída a custo zero do jogador.

"A venda do Rochinha, que não tinha vontade de renovar contrato, acabou por ser propícia. Evitámos também que o Rochinha mudasse de clube no fim da época como jogador livre. Estou aqui para resolver os problemas do Vitória, a responsabilidade é minha e com certeza não vou pedir dinheiro às anteriores direções do clube", afirmou o dirigente, em declarações ao jornal "O Jogo".



Com atenção dedicada à situação financeira do clube, que prometeu acautelar durante a campanha eleitoral no início de 2022, António Miguel Cardoso recordou que precisa de "arranjar capital para pagar as contas" e os dois milhões que o clube vai receber pela transferência de Rochinha vão ajudar.