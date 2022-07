Os objetivos de Proença para 2022/23: "Celeridade processual, regresso do público e combate à violência"

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, estabeleceu os objetivos para a temporada 2022/23 e revela reuniões com o Ministério da Administração Interna para combater a violência no futebol.

"Vamo-nos bater pela celeridade processual, pelo regresso do público aos estádios e ainda combater a violência. Tentaremos que seja uma época de regresso do futebol na sua plenitude. É fácil recordar as últimas duas temporadas, queremos uma nova época cheia de energia e de positividade", disse, aos jornalistas, no final da gala "Kick-Off", que ditou o sorteio da I e II Ligas.

Em relação ao combate à violência no desporto, Proença anuncia "reuniões com o Ministério da Administração Interna para reorganizar a metodologia para a próxima época. Queremos que o futebol seja um palco positivo ao qual as famílias possam voltar. A positividade dos dirigentes vai nesse sentido. São muito mais as coisas que nos unem do que as que nos separam".

O campeonato será interrompido pelo Mundial do Qatar, mas Proença acredita que a Liga soube adaptar-se, com a realização da Taça da Liga.

"Vamos iniciar a época desportiva com um clássico fortíssimo entre o Sporting de Braga e o Sporting. Teremos à terceira jornada outro clássico que nos vai agarrar aos campos. É uma época diferente que ficará marcada pela existência de uma pausa para que se jogue no Qatar em novembro e dezembro. A Liga soube-se adaptar e criou condições desportivas diferenciadas", termina.