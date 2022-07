Steven Vitória deixa o Moreirense e é reforço do Chaves

O Desportivo de Chaves oficializou a contratação de Steven Vitória, central de 35 anos que terminou contrato com o Moreirense, após três épocas no clube de Guimarães.

Steven Vitória mantém-se na I Liga - o Chaves bateu o Moreirense no "play-off" de acesso à I Liga - no ano em que espera marcar presença no Campeonato do Mundo, pelo Canadá. O defesa é habitualmente chamado à seleção daquele país, pela qual tem 32 internacionalizações.

Depois de transferir Alexsandro para o Lille e de não ter renovado com Luís Rocha - reforço do Moreirense-, o Chaves abastece a defesa com um jogador bem conhecido de Vítor Campelos, que o orientou no Moreirense em 2019/20.

Além de Moreirense, Steven Vitória jogou pelo Lechia Gdansk, da Polónia, pelos norte-americanos do Philadelphia Union, pelo Benfica, onde foi campeão nacional e pelo Estoril. Teve contrato com o FC Porto, mas nunca jogou nos dragões, tendo sido cedido a Tourizense, Olhanense e Sporting da Covilhã.