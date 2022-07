Liga anuncia condicionantes do sorteio do campeonato

A Liga de Clubes anunciou as condicionantes do sorteio do campeonato da I Liga, que decorre na próxima terça-feira.

Como é habitual, a segunda metade do campeonato será um espelho da primeira volta. Há ainda parelhas de equipas que não podem jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada, devido à proximidade regional: Benfica e Sporting; Porto e Boavista; Braga e Vitória de Guimarães; Famalicão e Gil Vicente.

Adicionalmente, o sorteio procurará evitar, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os seus jogos com Porto, Sporting, Benfica, Braga e Vitória, as cinco equipas com melhor classificação médica nas últimas três épocas.

O sorteio vai ainda tentar evitar que os clubes tenham deslocações consecutivas à Madeira e Açores.

As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com as equipas das ilhas, ou seja, entre a primeira e a quarta jornada.

Marítimo e Casa Pia jogarão a primeira jornada do campeonato na condição de visitantes.

Na II Liga, destaque para as duas equipas B, que jogarão entre si na última jornada de cada volta.

Tondela, Belenenses SAD e Torreense jogam a primeira jornada como visitantes. Belenenses SAD disputa a jornada 34, a última, fora de portas.

O sorteio decorre na cerimónia "Kick Off" da Liga, na Alfândega do Porto, nesta terça-feira a partir das 19h00.