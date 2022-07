Joca acompanha Rio Ave na I Liga

O Rio Ave anunciou a renovação de contrato com o médio Joca, que assinou um novo vínculo válido até 2024.

O jogador português, de 26 anos, foi um dos mais utilizados pelos vila-condenses na época passada, ajudando a equipa a subir de divisão ao participar em 40 jogos, com três golos e três assistências, convencendo os responsáveis do clube a darem-lhe, agora, mais dois anos de contrato.

Joca, que fez a sua formação no Sporting e Braga, teve uma primeira passagem pelo Rio Ave em 2018, numa época onde não se afirmou, acabando por ser cedido no ano seguinte ao Leixões, com quem viria a assinar em definitivo em 2020/21.

A boa prestação do médio ofensivo em Matosinhos, nessa temporada, com cinco golos em 27 jogos, valeu-lhe o regresso ao Rio Ave, onde somou o maior número de partidas da sua carreira.

A equipa vila-condense, que está de regresso ao patamar maior do futebol nacional, ainda não apresentou reforços para a nova temporada.