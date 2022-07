João Valido destacou-se na Liga 3 e reforça a baliza do Arouca

O Arouca garantiu a contratação do jovem guarda-redes João Valido, proveniente do Vitória de Setúbal, sabe a Renascença.

De resto, o próprio Vitória de Setúbal já se despediu do jogador nas redes sociais: "Apesar das tentativas de renovação por parte da SAD, seguiu o seu caminho para jogar a I Liga de Portugal, e só podemos agradecer por tudo o que fez pelo Nosso Vitória".

O jovem guarda-redes de 23 anos foi uma das figuras do Vitória de Setúbal na época passada e figurou na equipa ideal da Liga 3.

Aos 22 anos, João Valido conta já com duas épocas como titular nos sadinos. Primeiro, no Campeonato de Portugal e, mais recentemente, na Liga 3. Valido fez toda a formação no Vitória de Setúbal, à exceção de uma época nos sub-17 do Benfica. É internacional sub-20, sub-19 e sub-18.

É o segundo reforço para a baliza do Arouca neste mercado, depois do uruguaio de Arruabarrena ter chegado do Montevideo Wanderers. Emilijus Zubas, já no clube desde janeiro, é a outra opção.

Da época passada transita ainda o guarda-redes Fernando Castro, que disputou sete jogos, mas está de saída. Victor Braga, titular durante a maior parte da última época, e Norbert, saíram em fim de contrato.