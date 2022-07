Quatro jogadores do FC Porto e três do Gil Vicente nos nomeados para MVP da I Liga

O campeão FC Porto é o clube com mais nomeados para o prémio de Jogador Mais Valioso (MVP) da I Liga de 2021/22, com quatro jogadores entre os 10 designados, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O Gil Vicente, que terminou o campeonato no quinto lugar, é outro dos destaques da lista de nomeados, com três futebolistas entre os eleitos, à frente do vice-campeão Sporting, do Benfica e do Sp. Braga (terceiro e quartos classificados, respetivamente), todos com apenas um.

Os médios Otávio e Vítor Ferreira, já contratado pelo PSG, e os avançados Taremi, segundo melhor marcador da prova, com 20 golos, e Luis Díaz, que se transferiu em janeiro para o Liverpool, são os quatro jogadores que representaram os dragões entre os candidatos.

O desempenho do Gil Vicente na última edição da I Liga valeu a presença no lote de nomeados de um número invulgar de três atletas: o médio Pedrinho, que já assinou pelos turcos do Ankaragücü, e os avançados Fran Navarro e Samuel Lino, reforço do Atlético de Madrid para a nova temporada.

O avançado espanhol Pablo Sarabia, que esteve emprestado pelo PSG ao Sporting, é o único representante dos leões, tal como sucede no Benfica com o ponta-de-lança uruguaio Darwin Núñez, melhor marcador da I Liga, com 26 golos, transferido neste defeso para o Liverpool por um valor que pode atingir 100 milhões de euros.

O Braga também tem um jogador na lista de designados, com base na votação dos treinadores e capitães das equipas que disputaram o campeonato, o avançado Ricardo Horta, terceiro artilheiro da competição, com 19 remates certeiros.

O MVP da I Liga da época 2021/22 será conhecido na terça-feira, durante uma cerimónia em que serão entregues outros prémios oficiais e realizados os sorteios das competições profissionais, no Centro de Congressos Alfândega do Porto.