Nélson Veríssimo oficializado no Estoril

O treinador Nélson Veríssimo, que orientou o Benfica na época passada, foi oficializado como novo técnico da equipa de futebol do Estoril, um dia após se ter confirmado a saída de Bruno Pinheiro.

"Uma nova era, os mesmos objetivos. Bem-vindo, 'mister' Nélson Veríssimo", informa no seu site e redes sociais o Estoril Praia, que na temporada transata terminou a I Liga de futebol no nono lugar, precisamente a meio da tabela classificativa, e garantiu os préstimos do treinador com um acordo válido por duas épocas.

Nélson Veríssimo, de 45 anos, estava desvinculado desde que deixou o Benfica, no qual cumpriu contrato até há poucos dias e cuja equipa principal orientou entre dezembro de 2021 e maio do presente ano.

Antes, o técnico exerceu o cargo de treinador principal do Benfica B durante época e meia, num longo percurso no clube 'encarnado', no qual desempenhou funções como treinador principal interino da equipa principal em 2020, técnico-adjunto da equipa principal em 2019 e treinador adjunto da equipa B, entre 2012 e 2019.

De resto, esta constituirá a primeira experiência de Veríssimo enquanto treinador depois de ter terminada a carreira como futebolista em 2012 ao serviço do Mafra, emblema que representou por uma temporada (2011/2012).

Nélson Veríssimo notabilizou-se como jogador na posição de defesa-central, tendo atuado nas I e II ligas portuguesas de futebol, representando, entre outros, o Alverca (entre 1999 e 2004), o Vitória de Setúbal (entre 2004 e 2007), o Fátima (entre 2007 e 2011) e o Mafra (2011/12), clube no qual encerrou a carreira de futebolista.