Portimonense contrata Pastor ao Leixões

O Portimonense anunciou a contratação do lateral-direito Pastor, por empréstimo do Ferroviária, do Brasil, com opção de compra.

O defesa brasileiro, de 22 anos, esteve cedido ao Leixões, da II Liga, onde apontou um golo e uma assistência em 22 jogos disputados.

É o segundo lateral contratado pelo Portimonense ao Leixões, depois de Seck, para a esquerda. Pastor vai concorrer pela titularidade com Fahd Moufi e Zié Ouattara.

"Gostei muito da estrutura do clube, fui muito bem recebido, pelos jogadores, diretores e comissão técnica. As condições de trabalho são muito boas, dá para ver a preocupação que a administração tem em proporcionar sempre o melhor para os jogadores", disse, aos meios do clube.