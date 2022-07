Oficial. Alexsandro deixa o Chaves para reforçar o Lille

O Desportivo de Chaves anunciou a transferência de Alexsandro Ribeiro para o Lille.

O defesa-central brasileiro de 22 anos assinou um contrato válido por quatro temporadas com o emblema francês, até 2026.

O Chaves confirmou que fica com uma percentagem de uma futura venda do defesa. Alexsandro esteve apenas uma época no clube e foi peça importante na subida de divisão.

O central marcou três golos em 34 jogos disputados e é reforço de Paulo Fonseca, novo treinador português do Lille. No clube francês, encontra dois centrais portugueses: José Fonte e Tiago Djaló.