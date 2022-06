Vizela tem propostas por Cassiano

O presidente da SAD do Vizela revela que tem propostas para transferir Cassiano. O avançado, autor de nove golos na temporada passada, tem recebido "manifestações de interesse de vários clubes", confirma Diogo Godinho, esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas.

Cassiano é o ponta de lança que fica da época passada, depois de Schettine ter regressado ao Braga, e é um dos jogadores mais influentes no plantel de Álvaro Pacheco.

Cassiano, de 33 anos, melhor marcador da II Liga, há duas temporadas, com 16 golos, tem contrato com o Vizela até 2023. É com o ponta de lança integrado no plantel que o Vizela inicia os trabalhos de preparação para um novo ano de I Liga, mas o clube já está no mercado por um outro avançado, na sequência da saída de Schettine.