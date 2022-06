Thales com ordem de marcha no Arouca

O Arouca dispensou Thales Oleques, capitão de equipa, que tem ordem para encontrar novo clube neste mercado de transferências.

O lateral de 28 anos era o capitão de equipa e estava no clube desde 2018.

Apesar de ter mais um ano de contrato, até junho de 2023, Thales tem indicação para procurar novo rumo da carreira. O lateral não integrou a pré-época e não vai fazer parte do plantel de Armando Evangelista.

Thales Oleques estreou-se na I Liga na época passada, com 34 jogos disputados. O defesa fez quatro temporadas no Arouca e veio com o clube desde o Campeonato de Portugal. Antes, passou pela equipa B do Braga.

O Arouca arrancou a pré-época com 20 jogadores, incluíndo os quatro reforços: Ignacio de Arruabarrena, Jerome Opoku, Morlaye Sylla e Rafa Mújica.