Rio Ave transfere Gelson Dala em definitivo para o Qatar

Gelson Dala despede-se, em definitivo, do Rio Ave. O clube confirma, esta quinta-feira, a transferência do avançado para o Al-Wakrah, do Qatar, emblema que representou na temporada passada, por empréstimo dos vilacondenses.

O Rio Ave não revela os valores da transferência do jogador. Gelson Dala, de 25 anos, foi o melhor marcador do Al-Wakrah, com 19 golos. O internacional angolano contribuiu para o 3.º lugar do clube na liga do Qatar e foi o quinto melhor marcador do campeonato.

Dala estava ligado ao Rio Ave desde 2020/21, altura em que o clube o contratou, em definitivo, ao Sporting, depois de três períodos de cedência temporária. Revelado no 1.º de Agosto, Gelson Dala chegou ao Sporting em 2016/17. Apesar de ter sido presença relevante na equipa B, nunca teve uma verdadeira oportunidade na formação principal dos leões. Afrimou-se no Rio Ave e pelo meio ainda passou seis meses no Antalyaspor, da Turquia.

Na época passada não seguiu com o Rio Ave para a II Liga e rumou ao Qatar.