"Morita é grande contratação. É um dos melhores médios da Liga"

“É uma grande contratação. Fico muito feliz por ter partilhado o balneário com ele”, confessa, em entrevista à Renascença . O Sporting quer Morita para suprir a saída de João Palhinha, que está a negociar com o Fulham de Marco Silva.

Ricardinho não avalia se o médio japonês pode ser o sucessor natural de Palhinha, mas concorda que ele "adapta-se perfeitamente à posição 6". Ressalva é que Morita "tem de pegar no jogo a partir de trás, para poder levar a equipa para a frente, com um passe ou em drible".

“É um campeonato bom. Acho que o Lincoln vai ser muito feliz no Fenerbahçe e que os adeptos vão adorar a qualidade dele. Foi uma escolha para a carreira dele e merecia este salto”, admite.

Ricardinho, de 23 anos, fez a sua primeira época a tempo inteiro no Santa Clara, com 43 jogos, seis golos e duas assistências. Depois de ter dividido a formação entre FC Porto e Rio Ave, foi contratado pelos açorianos, quando deu nas vistas nos sub-23 vilacondenses. Após empréstimos a Praiense e Torreense, fixou-se no plantel do Santa Clara.