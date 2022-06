A equipa feminina do Sporting de Braga tem novo treinador.

Trata-se de Gonçalo Nunes, de 47 anos, que deixa o Sporting, onde era adjunto de Mariana Cabral, para suceder a João Marques. Assinou contrato para as próximas duas temporadas, isto é, até junho de 2024.

Em declarações aos canais oficiais do Braga, Nunes assume ambição.

"Tenho os pés bem assentes na terra, mas tenho ambição. Queremos estar nas decisões, continuar a fazer crescer o clube e a modalidade em si, evoluir as jogadoras no futebol feminino e estar mais próximos da conquista de títulos", sublinha o novo treinador das guerreiras.

Gonçalo Nunes quer levar a equipa à discussão de títulos, contudo, avisa que esta fase é de transição, com equipa técnica nova e reconstrução do plantel, e "um projeto muito vincado no presente e futuro".

"Queremos que toda a gente usufrua e que goste de ser Braga (...). Sempre com a mesma forma de estar: ambição e compromisso máximo, para que todos juntos possamos cumprir os objetivos", acrescenta.

A pré-época do Braga arranca no dia 4 de julho, segunda-feira. O primeiro jogo oficial da nova época será a Supertaça, frente ao Benfica.