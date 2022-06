Depois do "primeiro ano de universidade", Vizela quer melhorar na I Liga

O Vizela quer fazer uma melhor prestação na I Liga do que na última temporada. Álvaro Pacheco compara o regresso do clube à I Liga, na época passada, ao "primeiro ano de faculdade". O objetivo é fazer melhor.

"Costumo dizer que foi o nosso primeiro ano de universidade. Estamos muito mais preparados, sinto-me mais capaz e vamos em busca de novas conquistas. Somos ambiciosos, temos a época passada como ponto de partida, agora queremos melhorar e sermos melhores", disse, no arranque da pré-época.

O treinador garante que vão entrar jogadores, mas sente-se tranquilo em relação ao plantel que tem atualmente à sua disposição.

"Trazemos 20 jogadores da época passada, há jogadores que vão ter de entrar, mas com calma e tranquilidade. Será feito com calma, não estamos à procura de nada desesperadamente. Plantel dá muita segurança e estabilidade", atira.

Em relação a saídas de jogadores importantes, o Vizela remete para o presidente da SAD, mas garante que "gostaria de manter todos os jogadores que continuaram no clube".

Samu quer "dar o melhor pelo Vizela"

O médio foi o porta-voz do plantel no arranque da pré-temporada. Samu destaca a continuidade do treinador Álvaro Pacheco.

"O mister tem-nos acompanhado desde o Campeonato de Portugal, é um pilar importante, demonstra a confiança e o querer fazer as coisas a longo prazo. O objetivo é ir jogo a jogo e fazer melhor do que na época passada, vamos tentar o máximo de pontos", disse.