Títulos nacionais decididos por "ligação afetiva" dos delegados

A decisão sobre recontagem dos títulos de campeão nacional será levada a votação esta quarta-feira, em assembleia geral extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol. Ainda antes de uma tomada de decisão já é possível concluir que o assunto "não é unânime" e que o desfecho poderá ser motivado por "ligações afetivas".

Bola Branca entrevistou César Rodrigues, investigador da história do desporto, que apontou para uma decisão final baseada na "ligação afetiva" dos delegados que estarão presentes e que terão de eleger uma das hipóteses colocadas a sufrágio.

Nestas declarações à Renascença, o historiador começa por explicar que todas "são defensáveis", e que mesmo as propostas 1 e 2, solicitadas pela própria federação, e elaboradas por pessoas "sem nenhuma agenda prévia, em consciência e com conhecimento", vieram mostrar que "não há unanimidade", pelo que "isto era o que menos se desejava".



Em causa está a prova intitulada de Campeonato de Portugal que se realizou entre 1921 e 1938 e que não é contabilizada, atualmente, no número de títulos de campeão que a FPF reconhece.

Outros dos imbróglios é que entre 1934 e 1938 duas provas existiram em simultâneo: o Campeonato de Portugal e o Campeonato das Ligas, sendo que a última é já reconhecida pela FPF na lista de campeões nacionais atual.



O primeiro parecer defende que "os vencedores do Campeonato de Portugal entre as épocas 1921/1922 e 1933/1934 devem ser considerados como campeões nacionais, bem como os vencedores do Campeonato das Ligas, entre 1934/1935 e 1937/1938, que precede o Campeonato Nacional".

Uma vez que os vencedores das quatro edições do Campeonato das Ligas já estão integrados na atual contagem oficial, esta alteração beneficia, principalmente, Porto e Belenenses, que ganham três títulos de campeões cada.

Sporting e Benfica acrescentam dois títulos de campeão, enquanto que o Marítimo, Carcavelinhos e Olhanense são reconhecidos como campeões nacionais.

No que diz respeito ao segundo parecer, não implica mudanças na contagem dos campeões: "O Campeonato de Portugal é prova antecessora da Taça de Portugal e os Campeonatos das Ligas (I e II Liga) antecessores do Campeonato Nacional (I e II Divisão)".