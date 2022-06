Oficial. Afonso Sousa é reforço do Lech Poznan

O Lech Poznan anunciou a contratação do português Afonso Sousa.

O médio deixa a Belenenses SAD para rumar à Polónia naquela que será a primeira experiência do internacionals sub-21 fora do país.

Afonso Sousa, de 22 anos, deixou o FC Porto em 2020 e esteve as últimas duas épocas na Belenenses SAD, onde apontou cinco golos e três assistências em 69 jogos disputados.



Os dragões, que ficaram com uma percentagem do passe, também vão encaixar cerca de 50% do valor da transferência. De acordo com a imprensa polaca, o clube investe cerca de 800 mil euros na contratação de Afonso Sousa.

No Lech Poznan, que se sagrou campeão na época passada, junta-se aos portugueses Joel Pereira, Pedro Rebocho e João Amaral.