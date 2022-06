O costa-marfinense Habib Sylla é reforço do D. Chaves para a época 2022/23.

O defesa, de 23 anos, chega da União de Leiria, clube da Liga 3. Sylla esteve em 31 jogos e marcou três golos.

O jogador está em Portugal desde 2017/18 e já esteve também nos juniores e sub-23 do Vitória de Guimarães e no Marinhense, do Campeonato de Portugal.

Habib Sylla é o segundo reforço dos flavienses apresentado esta quarta-feira, depois de Hélder Morim.