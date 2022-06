Bouldini deixa Santa Clara em definitivo

O Santa Clara anunciou a transferência, em definitivo, do avançado Mohamed Bouldini para o Fuenlabrada, da segunda divisão espanhola.

O ponta de lança marroquino de 26 anos foi emprestado pelo Santa Clara ao clube espanhol em janeiro e impressionou, com sete golos apontados em 17 jogos disputados.

"Depois de representar o emblema espanhol por cedência na segunda metade da temporada passada, o atleta marroquino impressionou, fazendo com que o CF Fuenlabrada acionasse a opção de compra do passe que constava no contrato", pode ler-se na nota dos açorianos.

Bouldini não marcou qualquer golo nos 14 jogos que disputou pelo Santa Clara, depois de temporadas na II Liga, na Oliveirense e Académica.