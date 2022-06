Tiago Araújo a caminho do Estoril

O Estoril garantiu a contratação de Tiago Araújo, que vai assinar em definitivo com o clube da I Liga, confirmou a Renascença.

O extremo de 21 anos, que pode também alinhar a lateral, rescinde com o Benfica, onde tinha mais três anos de contrato, e reforça o Estoril. As águias ficarão com 50% do passe do internacional sub-21.

Tiago Araújo teve a sua primeira experiência na I Liga na época passada, no Arouca, mas não convenceu o treinador Armando Evangelista, tendo alinhado apenas em 16 jogos, quatro como titular.

O jogador deixa o Benfica, onde se estreou na equipa principal em 2020/21, na partida da Taça de Portugal frente ao Paredes.

O Estoril está ainda em negociações com o Sporting para garantir a contratação de Gonçalo Esteves, por empréstimo.