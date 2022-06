Oficial. Ricardo Soares deixa o comando técnico do Gil Vicente

O Gil Vicente oficializou a saída do treinador Ricardo Soares, que está a caminho do Al-Ahly.

"Após o acordo para a saída do técnico Ricardo Soares, o Gil Vicente Futebol Clube informa da cessação do contrato de trabalho do treinador. O Gil Vicente enaltece o trabalho desenvolvido e o profissionalismo de Ricardo Soares durante todo o seu trajeto no clube, lembrando que o nome do técnico português ficará na história do emblema Gilista", pode ler-se na nota

O técnico de 47 anos esteve a última época e meia no clube de Barcelos e conseguiu uma inédita qualificação europeia na temporada passada, ao alcançar o quinto lugar da I Liga.

Ricardo Soares poderá ter a oportunidade de treinar no estrangeiro pela primeira vez na carreira. O técnico passou pelo Moreirense, Sporting da Covilhã, Académica, Desportivo das Aves, Desportivo de Chaves, Vizela, Felgueiras.

Os adjuntos Maurício Vaz, Raul Faria, Paulo Lobo e Pedro Guimarães também cessaram contrato com o Gil Vicente.

Ivo Vieira é o principal candidato a assumir o cargo no Gil Vicente.