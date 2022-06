Oficial. Ivo Vieira é o novo treinador do Gil Vicente

O Gil Vicente anunciou a contratação do treinador Ivo Vieira, que é o substituto de Ricardo Soares.

O clube de Barcelos anuncia treinador apenas algumas horas depois de oficializar a saída de Ricardo Soares, que vai rumar ao Egito para treinar o Al-Ahly.

Ivo Vieira, de 46 anos, estava fora do ativo desde que foi demitido do Famalicão, a meio da última temporada. Em Portugal, conta ainda com passagens pelo Vitória de Guimarães, Moreirense, Estoril, Académica, Aves, Marítimo e Nacional.

O treinador madeirense já tinha confirmado que o Gil era uma possibilidade: "Surgiu o meu nome e é uma possibilidade, mas neste momento não sou treinador do clube em questão. Amanhã ou daqui a uma semana posso ser, mas também pode ser outro qualquer".

O Gil alcançou o quinto lugar na época passada e, por consequência, vai disputar as pré-eliminatórias da Conference League.