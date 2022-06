Vizela apresenta-se com 29 jogadores, mas ainda sem reforços

O Vizela, da I Liga, iniciou esta segunda-feira a temporada 2022/23 com exames médicos e testes físicos. O plantel tem, para já, 29 elementos, nenhum deles reforço.

Os jogadores treinados por Álvaro Pacheco vão-se apresentar ao trabalho entre hoje e quarta-feira, por grupos, à exceção do médio Alejandro Alvarado, ao serviço da seleção Sub-20 dos Estados Unidos, na fase de qualificação para o Mundial de 2023, organizado pela Indonésia.

O grupo de trabalho inclui, para já, 23 elementos que transitam do plantel principal da época 2021/22, o médio Tomás Silva, que regressa do empréstimo ao Varzim, e cinco elementos promovidos das formações mais jovens.

Os defesas Hugo Oliveira e Gonçalo Cunha, bem como o médio João Ricardo e o avançado Tiago Ventura vão cumprir a pré-época às ordens de Álvaro Pacheco, após terem jogado pela equipa Sub-23 na temporada 2021/22, enquanto o guarda-redes Ahmed Nader, de 19 anos, sobe dos juniores para o plantel principal.

O Vizela registou ainda cinco saídas, sendo elas a do guarda-redes Ivo Gonçalves, a do lateral-esquerdo Ofori, que se transferiu para o Nea Salamis, do Chipre, a do médio Marcos Paulo, que se vinculou ao Farense, e as dos avançados Guo Tianyu e Schettine, emprestados, em 2021/22, pelo Shandong Luneng (China) e pelo Sporting de Braga, respetivamente.

A formação minhota cumpre o primeiro treino às 10h00 de quinta-feira, aberto ao público, e realiza o primeiro de nove jogos de pré-época em 9 de julho, frente ao Sporting de Braga, também da I Liga, no complexo desportivo de Fão, no concelho de Esposende.

O estágio de pré-temporada está marcado para Quiaios, no concelho da Figueira da Foz, entre 17 e 23 de julho.

Plantel provisório Vizela para 2022/23:

- Guarda-redes: Pedro Silva, Manuel Balde e Ahmed Nader.

- Defesas: Koffi, Igor Julião, Ivanildo Fernandes, Anderson, Aidara, Bruno Wilson, Hugo Oliveira, Kiki Afonso, Maviram e Gonçalo Cunha.

- Médios: Osama Rashid, Claudemir, Raphael Guzzo, Tomás Silva (ex-Varzim), Alex Méndez, Alejandro Alvarado, Samu e João Ricardo.

- Avançados: Andrés Sarmiento, Friday Etim, Francis Cann, Kiko Bondoso, Nuno Moreira, Tiago Ventura, Kévin Zohi e Cassiano.

Treinador: Álvaro Pacheco.

Até ao momento saíram: Ivo Gonçalves, Ofori (Nea Salamis, Chp), Marcos Paulo (Farense), Guo Tianyu (Shandong Luneng, Chn) e Schettine (Sp. Braga).