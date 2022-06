Sporting e Rio Ave com acordo para transferência de Pedro Mendes

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, confirma que já existe entendimento com o Sporting para a transferência, em definitivo, de Pedro Mendes.

O ponta de lança de 22 anos foi figura importante na subida de divisão, com 10 golos apontados em 43 jogos disputados, e ficará no clube de Vila do Conde.

"Há um acordo entre clubes, o jogador tem muita vontade e estamos nos acertos finais", disse o presidente, à imprensa, no arranque dos trabalhos da pré-época.

O dirigente assume uma descida inesperada, mas que tirou lições para que não se repita: "Tivemos muitos fatores que não conseguia compreender. Tivemos reforços, um bom iníco de época e todos se lembram do Besiktas e do Milan. Ficará marcado para toda a vida, vamos estar muito atentos para que não se torne a acontecer".

O objetivo será uma época tranquila, sem pensar num regresso às provas europeias.

"Não queremos colocar as coisas nesse pontos porque não queremos criar expetativas falsas. Queremos um bom campeonato, os resultados vão acontecer e vamos lutar para um campeonato tranquilo", atira.

Freire no banco em plenas funções

Luís Freire, treinador da equipa, sublinha o objetivo de conseguir uma época tranquila no Rio Ave.

"A convicção é total, a equipa já tem um ano de trabalho, já nos conhecemos muito bem e temos a missão de cumprir mais objetivos", afirma.

O técnico assume mudanças no plantel, mas quer manter uma base da equipa que venceu a II Liga: "Fomos campeões, há qualidade nos nossos jogadores, estiveram bem na época passada, mas não ficarão todos, claro. Queremos manter muita coisa, conservar a nossa identidade".

O treinador não tem o nível máximo da UEFA, mas vai poder exercer a função em plenos direitos: "Foi uma situação abordada e ficou decidido que quem sobe de divisão pode acompanhar a equipa, vou poder desempenhar as minhas funções normais".