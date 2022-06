Santa Clara renova contrato com Rúben Oliveira

O Santa Clara anunciou a renovação de contrato com Rúben Oliveira por mais uma temporada.

O médio de 27 anos vai para a terceira temporada no clube açoriano. Em duas épocas, somou apenas 13 partidas. Foi apenas uma vez titular na temporada passada.

Formado no Sporting e Feirense, foi em Santa Maria da Feira que se destacou, na II Liga. Passou ainda pelo Vitória de Guimarães e Desportivo das Aves antes de assinar pelo Santa Clara.

"Continuar no Santa Clara para mim significa estabilidade, significa dar continuidade ao trabalho que foi feito numa casa que hoje conheço bem e em que me sinto bem. É com muita felicidade e com muito orgulho que vou continuar a representar este clube e uma região", disse.