No Casa Pia, "reina a confiança de uma época tranquila" na I Liga

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, está otimista que o clube vai conseguir fazer uma temporada tranquila na I Liga, depois da subida de divisão na época anterior.

"Estamos muito otimistas, com plena consciência que vamos ter um desafio muito difícil, mas confiantes que vamos construir uma equipa competitiva. O campeonato é equilibrado, mas reina uma confiança muito grande que vamos fazer uma época tranquila, que é o nosso objetivo", disse, à Sport TV, no arranque da pré-época.

Diogo Pinto é o único reforço apresentado, mas Filipe Martins confirma o interesse no central Léo Bolgado, do Leixões: "Interessa-nos, mas só contamos com os que temos agora. Reforço é só o Diogo Pinto para já. Contamos com os que cá estão, o critério no mercado será de acrescento de qualidade".