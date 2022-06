Marítimo arranca pré-época ainda sem reforços

O Marítimo deu, esta segunda-feira, o pontapé de saída na pré-época 2022/23, com o primeiro de dois dias dedicados a exames médicos, marcado pela ausência de novos atletas para reforçar a equipa da I Liga.

A única equipa madeirense a disputar o escalão mais alto do futebol português realizou no complexo desportivo do clube, em Santo António, a habitual bateria de exames médicos, tendo as provas de resistência acontecido na Universidade da Madeira, num projeto em parceria entre as duas entidades, intitulado de Marítimo Training Lab.

O plantel foi dividido em dois grupos e vai alternar na terça-feira os locais mencionados, estando previstos para quarta-feira treinos físicos no campo, mas com bola apenas no dia seguinte.

O capitão Edgar Costa falou à comunicação social no regresso ao ativo, tendo garantido que o objetivo passa por "alcançar a melhor classificação possível, fazendo melhor do que na época passada".

Sobre a 10.ª posição, fruto dos 38 pontos somados na temporada transata, o madeirense diz que "sabe sempre a pouco. Temos de ambicionar sempre mais. Apesar de termos começado mal, terminámos bem a época passada. Temos um plantel com qualidade", reforçou o atleta de 35 anos.

Sobre a continuidade de Vasco Seabra, que assumiu o comando técnico na 12.ª jornada, sucedendo a Julio Velázquez, que deixou a equipa na 17.ª e penúltima posição da tabela classificativa, Edgar Costa defende que o processo fica mais facilitado, porque o plantel já "conhece os seus métodos de trabalho e vice-versa".

Sobre a ausência de reforços até à data, assume que, apesar da saída de poucos jogadores [Guitane e Alipour], é importante trazer elementos que possam fazer a diferença. "Clubes que almejam coisas grandes e competir a alto nível com certeza que têm de contratar jogadores que venham fazer a diferença", frisou o guarda-redes Paulo Vítor.

O regresso da formação madeirense ficou marcado pela ausência de Zainadine e Clésio Baúque, autorizados a chegar mais tarde, por terem estado ao serviço da seleção, estando o regresso dos internacionais moçambicanos previsto para a próxima semana.

Vasco Seabra promoveu a subida dos avançados Carlos Parente, Francisco Gomes e do médio André Teles dos escalões secundários para avaliação nesta primeira etapa da fase de preparação.



Plantel provisório do Marítimo para 2022/23:

Guarda-redes: Paulo Victor, Miguel Silva e Pedro Teixeira.

Defesas: Cláudio Winck, Zainadine, China, Leo Andrade, Soderstrom, Matheus Costa, Moisés Mosquera e Vítor Costa.

Médios: Beltrame, Edgar Costa, Pelágio, Iván Rossi, Bruno Xadas, Miguel Sousa, Diogo Mendes e André Teles (equipa B)

Avançados: Joel, Clésio Baúque, Henrique, André Vidigal, Carlos Parente (sub-23) e Francisco Gomes (sub-23).