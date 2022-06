Diogo Pinto oficializado no Casa Pia

O Casa Pia anunciou a contratação do avançado português Diogo Pinto, proveniente do Estrela da Amadora.

O extremo de 22 anos foi uma das figuras da II Liga e figura no onze ideal da competição. Ao serviço do Estrela, apontou 14 golos em 34 jogos disputados.

O jogador passou pela formação do Sporting e do Benfica, onde chegou a jogar na equipa B, sem nunca se estrear pela formação principal.

Passou pelo Ascoli, da Itália, antes de regressar à II Liga. Depois de meia época no Vilafranquense, afirmou-se no Estrela e é agora o substituto de Jota Silva no Casa Pia, que rumou ao Vitória de Guimarães.