O médio Matheus Nunes, do Sporting, faz parte do melhor 11 do campeonato.

O internacional dos leões marcou três golos e fez duas assistências na temporada.

Também fazem parte do onze Diogo Costa, Porro, Pepe, Mbemba, Matheus Reis, Vitinha, Otávio e Matheus Nunes.

As escolhas foram feitas por treinadores e capitães da I Liga.

Para já, são cinco jogadores do FC Porto e três do Sporting.