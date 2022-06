Vilafranquense contrata guarda-redes do Benfica B

Fábio Duarte é reforço do Vilafranquense para as duas próximas temporadas. O clube ribatejano anunciou, esta sexta-feira, a contratação do guarda-redes, de 24 anos, ex-Benfica B.

Internacional pelas seleções jovens de Portugal, Fábio Duarte assina a custo zero e termina uma ligação de 15 anos com o Benfica. Os encarnados preservam 50% dos direitos económicos do jogador.

Estreado na equipa B em 2016/17, Fábio Duarte fez 35 jogos pela formação secundária dos lisboetas, em seis épocas.