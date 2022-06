Vasco Faísca coloca David Carmo entre os futuros "melhores centrais do mundo"

David Carmo "tem tudo para singrar ao mais alto nível". Não restam dúvidas a Vasco Faísca do sucesso que o central do Braga pode vir a ter, numa altura em que está a ser apontado ao FC Porto.

O treinador, que trabalhou com David Carmo no Braga B, acrescenta que o jogador beneficiará com uma transferência para os dragões. Quiçá até para patamares estrangeiros.

"Este passo para o FC Porto poderá dar-lhe algo mais ao nível do seu crescimento. E depois, sejamos honestos, no Porto será mais fácil vingar ao nível de seleção", observa, considerando que Carmo poderá "discutir de igual para igual um lugar" como titular dos dragões.

"A margem de progressão ainda é grande e prevejo para o David um futuro muito bom, ao nível do que são os melhores do mundo naquela posição. Não só no FC Porto, mas em patamares mais elevados", reforça Vasco Faísca, que não deixa de antecipar a nova temporada na I Liga.

Amorim e Conceição ficam mais um ano... de malas feitas

Em entrevista a Bola Branca, o atual treinador do Farense particulariza os seus destaques no amigo Rúben Amorim, com quem partilhou o balneário no Belenenses, e no experiente Sérgio Conceição.

"[Rúben Amorim] Conseguiu ser campeão nacional no Sporting, o que não é fácil. Num futuro, a médio prazo, o seu destino serão as grandes equipas da Europa. Quererá ficar mais um ano e quiçá ser campeão novamente. E aí, sim, aparecerão grandes clubes europeus que o tentarão contratar. Já da era Sérgio Conceição, este foi o ano melhor conseguido, o que faz dele um alvo apetecível, e também mais tarde ou mais cedo irá ser apanhado por um dos tubarões do futebol europeu", prevê.

"Saídas de Fábio Vieira e Vitinha? FC Porto pode ter na calha novos talentos"

No plano coletivo, Faísca defende que não é líquido que o FC Porto fique mais frágil com as saídas de Fábio Vieira e Vitinha. E não esquece ainda o possível papel do Sp. Braga no desenrolar do próximo campeonato maior.

"Quando eles [Fábio Vieira e Vitinha] apareceram, se calhar ninguém diria que iriam ter o rendimento que tiveram. Saem sempre novos talentos da formação. O Porto pode ter na calha novos talentos. Neste momento é um ponto de interrogação. [A nova época] Será equilibrada, a três, gostaria que o Braga se intrometesse. Tem faltado uma pontinha de sorte ao Braga para carimbar o estatuto de candidato. E faltará também grandes jogadores, como David Carmo, que sendo seguros facilitam o sonho do título", finaliza o treinador de 41 anos.

Vasco Faísca garantiu a permanência do Farense na II Liga na última temporada e renovou pelos algarvios. O antigo central, que fez grande parte da carreira em Itália, iniciou a carreira de treinador em 2018. Treinou os juniores do Vianense e foi adjunto do Vilafranquense, antes de assumir o comando do Olhanense. Passou, depois por Braga B e Alverca até chegar ao Farense.