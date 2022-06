"Se o Braga perder a estrutura base, será difícil fazer melhor do que o 4.º lugar"

O Sporting Braga arrancou com a preparação da nova época, com Artur Jorge como treinador e com muitas dúvidas quanto à constituição do plantel.

David Carmo, Al Musrati e Ricardo Horta são nomes que estão a agitar o mercado de transferências. Apesar de todas as indefinições, Zé Nuno Azevedo considera que o clube tem tudo para ter uma época positiva.

O antigo jogador do Sporting de Braga e atual comentador da Renascença salvaguarda, contudo, que seria importante "manter a estrutura base".

"Se o Braga perder a sua estrutura base, e aqui coloco Ricardo Horta, David Carmo e Al Musrati, será difícil fazer melhor do que o habitual quarto lugar. Mas acredito que o Braga saberá reestruturar-se, apesar de não ser fácil substituir estes jogadores. Terá de entrar alguém de valia", refere.