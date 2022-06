Maxwell Woledzi é reforço do Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães anunciou, esta sexta-feira, a contratação do central ganês Maxwell Woledzi, ao Nordsjaelland, por 100 mil euros. O clube dinamarquês fica com direito a 25% de uma futura mais-valia de uma venda.

Woledzi, que assina por três temporadas, tem 20 anos e fez 16 jogos pelo Nordsjaelland, 3.º classificado da liga dinamarquesa, na última época.



O defesa junta-se ao seu compatriota Abdul Mumin, com quem também já tinha jogado do Nordsjaelland. O Vitória está a renovar a sua defesa e Woledzi ocupa a vaga de Borevkovic, cedido ao Hajduk Split. A imprensa desportiva aponta, ainda, o venezuelano Mikel Villanueva, do Santa Clara, como reforço certo dos minhotos.