Equipa A do Braga era sonho de Vasco Faísca

"O meu objetivo é sempre crescer e esse crescimento visa obter patamares mais elevados. E isso passa, claro, por treinar na I Liga. Mas pode passar também por treinar em Itália, o que gostava igualmente, uma vez que é um país que me diz muito", confessa o antigo central, formado no Farense e no Sporting.

"Abel, Custódio ou Amorim, e agora o próprio Artur Jorge, são exemplos disso. Não escondo que esse era na altura um objetivo, mas o facto de não ter acontecido não me provoca qualquer tipo de frustração. Nunca o procurei de forma obsessiva", avança Faísca, em entrevista a Bola Branca , revelando que mantém o sonho de treinar no escalão principal. E em Itália, onde passou a maior parte da sua carreira de futebolista.

O atual treinador do Farense, na II Liga, que depois do Braga já orientou o Alverca, lembra inclusive os exemplos que alimentavam a sua esperança de dar o salto para o conjunto principal bracarense.

"Subida do Farense? Falaremos mais à frente"

É em Faro que o treinador de 41 anos prossegue agora a sua ainda curta carreira no banco. Pelo segundo ano consecutivo, mas pela primeira vez de início de época. Depois de, na temporada passada, a equipa do S.Luís ter lutado quase até ao fim pela manutenção, o objetivo voltará a ser o da subida de divisão. Mesmo que, para já, essa ainda seja uma meta assumida de forma discreta.

"Temos o plantel 95% fechado. Quanto à possível subida falaremos mais à frente. Não queremos colocar pressões extra. Temos de focar-nos no imediato, em fazer uma grande equipa e estamos a conseguir", afirma.

O treinador elege Tondela, Moreirense e Belenenses SAD, clubes que desceram da I Liga, como candidatos e alinha, ainda, Estrela da Amadora, Penafiel e Feirense como equipas que vão estar na luta.

"O que perspetivo é mais um campeonato clássico de II Liga: equilibrado, difícil e com uma luta feroz até às últimas jornadas", atira Vasco Faísca.

O Farense terminou a temporada no 11.º lugar, mas esteve muitas jornadas em zona de risco de descida. Com a chegada de Vasco Faísca a equipa melhorou o seu rendimento desportivo. Faísca foi o terceiro treinador do clube, depois de Jorge Costa e Fanã.

Vasco Faísca, de 41 anos, garantiu a permanência do Farense na II Liga na última temporada e renovou pelos algarvios. O antigo central, que fez grande parte da carreira em Itália, iniciou a carreira de treinador em 2018. Treinou os juniores do Vianense e foi adjunto do Vilafranquense, antes de assumir o comando do Olhanense. Passou, depois por Braga B e Alverca até chegar ao Farense.