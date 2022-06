Da Polónia para Barcelos. Gil Vicente confirma regresso de Pedro Tiba a Portugal

O Gil Vicente confirmou, esta sexta-feira, a contratação de Pedro Tiba.

O médio português, de 33 anos, que estava no Lech Poznan, da Polónia, regressa a Portugal com contrato pelos gilistas de duas temporadas. Poderá ser o substituto de Pedrinho, que rumou à Turquia.

Em declaração aos canais oficiais do Gil Vicente, Pedro Tiba explica que "era o momento de voltar", depois de quatro anos no estrangeiro, em que disputou as competições europeias e se sagrou campeão na Polónia.

"O Gil parece-me o clube perfeito para eu voltar. Estou muito feliz. (...) Já trabalhei com o Tiago [Lenho, diretor desportivo] e com o 'mister' Ricardo Soares, conheço perfeitamente a forma de eles trabalharem e isso pesou bastante. Mas também pesou o facto de o Gil Vicente nos últimos cinco, seis anos, ser um clube que tem vindo a crescer e na última temporada foi uma das equipas a praticar melhor futebol em Portugal", revela.

Pedro Tiba assume a responsabilidade do peso da sua contratação, mas acima de tudo quer "desfrutar" do regresso e do facto de poder disputar as competições europeias, depois de uma grande época do Gil Vicente:

"Estou no meu melhor momento, ainda tenho muito para dar. Vou trabalhar ao máximo para ser apenas mais um a ajudar o Gil Vicente."

Formado no Valdevez, Pedro Tiba passou por clubes como Vitória de Setúbal, Sporting de Braga, Valladolid e Desportivo de Chaves antes de rumar ao Lech Poznan, com que se sagrou, esta época, campeão polaco.