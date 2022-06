Sp. Braga “mete-se” com Ricardo Horta, que ainda está de férias

O extremo Ricardo Horta ainda está de férias, depois de ter estado ao serviço da Seleção na Liga das Nações. O Sp. Braga já abriu a “oficina” e deixou mensagem nas redes sociais sobre o capitão.

Os arsenalistas, com uma publicação nas redes sociais, aproveitaram a mensagem entre os irmãos Horta para deixar um comentário.

"Shiiiu, nós sabemos onde está o Ricardo Horta. Vejam só quem não aguentou as saudades e decidiu interromper as férias do capitão", lê-se.