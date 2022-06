Saiba quando o Vitória de Guimarães joga na Conference League

O Vitória de Guimarães divulgou, esta quinta-feira, os horários dos jogos da segunda eliminatória da Conference League, com o Puskás Akadémia.

A primeira mão será disputada no dia 21 de julho, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques. O segundo jogo está marcado para as 20h00 da quinta-feira seguinte, 28 de julho, na Pancho Aréna, na Hungria.

Caso derrote o Puskás Akadémia, o Vitória avançará para a terceira pré-eliminatória. Sorteio a 18 de julho, já com o Gil Vicente.