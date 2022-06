Gil Vicente renova com guarda-redes da formação até 2025

O Gil Vicente anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Brian Araújo.

Este é o terceiro contrato profissional do guarda-redes português, de 22 anos, com os gilistas. Desta vez, estendeu o vínculo até 2025.

Em declarações ao site oficial do Gil Vicente, Brian Araújo admite estar "muito feliz" pela renovação com o "clube do coração".

"Sinto que sou uma aposta do clube e por isso quero dar o meu melhor todos os dias. Vai ser a minha décima época no Gil e vou fazer o que sempre fiz: compromisso total, dedicar-me a 100% ao clube tal como fiz desde o primeiro dia. Se rumarmos todos para o mesmo lado vamos poder conquistar coisas boas, como fizemos na época passada”, afirma.

Brian Araújo estreou-se na equipa principal do Gil Vicente na época 2020/21. Na temporada passada, fez dois jogos, um na I Liga e outro na Taça de Portugal.