Deferimento de pagamento de salários é "passo atrás" para o futebol português

O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Joaquim Evangelista, considera que a Liga Portugal deu um passo atrás ao permitir o deferimento do pagamento dos salários aos atletas.

Em declarações a Bola Branca, Joaquim Evangelista congratula-se com as melhorias registadas na questão dos ordenados em atraso no futebol profissional - todos os clubes cumpriram os pressupostos da Liga, garantindo a presença nas competições da nova época -, mas avisa que ainda há uma questão a rever.

"O paradigma do incumprimento mudou e estamos satisfeitos por isso, mas também se deu um passo atrás, já que os regulamentos da Liga voltaram a permitir o deferimento do pagamento dos salários aos jogadores. Isso coloca em desigualdade os competidores. Há clubes que pagam religiosamente no final do mês, enquanto que outros que não o fazem, pedindo aos jogadores que assinem documentos a dizer que receberão no mês ou meses seguintes. Não é aceitável e estamos a discutir isso com a Liga", aponta.

