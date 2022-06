Filipe Cardoso troca o Marítimo pelo Penafiel

Filipe Cardoso é reforço do Penafiel. O médio, de 28 anos, rescindiu contrato com o Marítimo, depois de uma temporada de escassa utilização nos insulares, e está de regresso à II Liga.

O Penafiel anuncia contrato de duas temporadas com o jogador que terminou a temporada no Académico de Viseu, por cedência do Marítimo.