Calendário da I Liga conhecido a 5 de julho

O calendário da edição 2022/23 da I Liga e da II Liga será conhecido em 5 de julho, num sorteio a ser realizado no Centro de Congressos Alfândega do Porto, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

"Sorteio das competições profissionais da próxima época e entrega dos prémios oficiais da temporada transata realiza-se no Centro de Congressos Alfândega do Porto", lê-se numa nota publicada no site oficial do organismo.

De acordo com a Liga de clubes, a cerimónia denominada por 'Kick-Off 2022/23' tem início agendado para as 19h00.