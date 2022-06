A caminho do Benfica, Javi Garcia anuncia final de carreira

O médio Javi Garcia anuncia o final de carreira como futebolista profissional.

O espanhol, de 35 anos, tinha mais um ano de contrato com o Boavista, mas rescindiu. Tem sido apontado a um regresso ao Benfica como técnico adjunto de Roger Schmidt.

Javi Garcia escreveu mensagem de despedida no Instagram.

"Serei sempre grato a todos os treinadores e companheiros de equipa que se cruzaram no meu caminho e que deixaram a sua marca em mim. Sem dúvida, uma das maiores satisfações que o meu tempo no mundo do futebol profissional me dá é o número de amigos e pessoas boas que conheci durante todos estes anos e que são para a vida”, escreveu.

O ex-jogador acrescenta: “Quero também recordar todos os clubes que tive a honra de representar: Real Madrid, Osasuna, Benfica, Manchester City, Zenit, Betis e Boavista, assim como a seleção espanhola, que tive oportunidade de defender. Obrigado a todos eles por tornarem realidade o sonho de uma criança de Murcia".

No final da mensagem, Javi Garcia deixa a antever a mudança para a Luz: "Agradeço a todos os que me acompanharam neste caminho e de certeza que nos veremos em breve."



Garcia fez as contas: foram 514 jogos em 18 temporadas.